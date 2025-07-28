شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة عبد الكريم: أحرص على متابعة أبرز المهاجمين الكبار.. وطموحاتى بلا حدود مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قال حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن معسكر الإعداد في تونس كان محطة مهمة للغاية في فترة التجهيز للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعبين كان لديهم تركيز كبير في الاستعداد بأفضل صورة ممكنة للفترة القادمة.

وأوضح: «استفدنا كثيرًا من المعسكر، وخضنا مباريات ودية مهمة حققنا خلالها نتائج إيجابية، وكانت فرصة لاختبار ما نقوم به في التدريبات داخل الملعب، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد وما زال أمامنا مشوار طويل، وعلينا أن نواصل التركيز وبذل المزيد من الجهد».

أردف: «شرف كبير لأي لاعب شاب أن يكون ضمن صفوف الفريق الأول.. هذه مسئولية كبيرة، وثقة غالية من الجهاز الفني، وعلينا أن نكون على قدر هذه الثقة، خاصة أن الجهاز الفني يتعامل معنا بشكل جيد ويمنحنا النصائح سواء في التدريبات أو المباريات، ويطالبنا بالتصرف بثقة داخل وخارج الملعب».

وأكمل: «اللاعبون الكبار يتعاملون معنا بشكل رائع، ولا نشعر أبدًا بالفارق في السن.. الجميع يتحدثون معنا باستمرار ويقدمون لنا النصائح، سواء في الملعب أو خارجه، ويدعموننا بشكل يجعلنا نشعر بأننا جزء أساسي من الفريق».

استطرد: «المدير الفني يتحدث معنا دائمًا ويمنحنا تعليمات عديدة تساعدنا على تطوير الأداء، سواء في التدريبات أو المباريات ويطلب أن نتعامل بثقة، ونكون جاهزين فنيًّا وذهنيًّا في أي وقت».

وعن المنافسة في مركزه قال: «أتعلم كثيرًا من الكابتن محمد شريف وجراديشار، فهما يتحدثان معي باستمرار عن كيفية التحرك داخل منطقة المرمى وكيف أظهر بأفضل مستوى.. وهما لا يتعاملان معي كمنافس بل كزميل يريدان له التطور وهذه واحدة من أهم سمات الأهلي».

وشدد على أهمية التطوير الذاتي داخل وخارج الملعب قائلا: «كرة القدم ليست فقط داخل الملعب، بل الأهم خارج الملعب.. مهم أيضًا أن يهتم اللاعب بالحالة البدنية وطريقة الاستشفاء وبالعمل في صالة الجيم، لأن التطور مسئولية شخصية، خاصة عند التواجد مع مجموعه مميزة من أفضل اللاعبين مما يجعل الأمر ضرورة وليس رفاهية.

وأضاف: «أحرص دائمًا على متابعة أبرز المهاجمين الكبار.. وطموحاتي بلا حدود وهدفي الأساسي أن أصنع لنفسي اسمًا كبيرًا داخل النادي، وأترك بصمة كبيرة مثلما فعل العديد من اللاعبين السابقين».

وتحدث حمزة عن العروض الخارجية موضحًا: «أنا تحت أمر النادي في أي شيء لأنه الأولوية دائما.. بالنسبة إليّ فإن وجود اهتمام خارجي أمر إيجابي ويمنح دوافع عديدة، لكن تركيزي حاليًّا منصب على التطور والظهور بأفضل شكل مع الأهلي».

وختم حديثه بالتأكيد على طموحات الفريق في الموسم المقبل، قائلًا: «النادي الأهلي يدخل كل موسم بهدف الفوز بكل البطولات وهذا أمر طبيعي وتاريخي بالنسبة للنادي.. هدفنا دائمًا إسعاد الجماهير، وإضافة المزيد من الألقاب لدولاب النادي».