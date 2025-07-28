شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الطائرة يخوض أول مران فى معسكر سلوفينيا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 11:56 م

خاض المنتخب الأول للكرة الطائرة سيدات أول تدريباته في معسكر سلوفينيا في إطار الإعداد للمشاركة في بطولة العالم للسيدات بتايلاند 2025.

وتضم قائمة لاعبات منتخب سيدات الطائرة :



دانا شوقي - هنا تامر - داليا المرشدي - إيه خالد - ندي مرجان - مى غزال - تقي مدحت - نور ياسين - سارة امين - سابين عابد - مريم متولى - ندي معوض - حبيبه زعتر - ندى وليد .

وانتظم المنتخب الأول لـ الكرة الطائرة للرجال السبت الماضي، فى معسكره الدولي المقام حاليًا فى سلوفينيا، والذي يتخلله عدد من المباريات الودية الدولية القوية، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم.

ويستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة فى بطولة العالم، المقرر إقامتها فى العاصمة الفلبينية "مانيلا"، خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، وإيران، وتونس.