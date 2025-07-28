شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على الترجى بهدف دون مقابل وديا بتونس.. فى أجواء عصيبة والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على مضيفه فريق الترجي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب حسان بلخوخة بمركب الترجي بتونس العاصمة وأدارها طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الدولي نعيم حسني ومعه زياد الزويوي وسيف الغانمي وإيهاب الكيلاني.

أحرز صلاح محسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني للمباراة بعد تمريرة من زميله الجزائري منذر طمين لينفرد على إثرها صلاح محسن ويضعها بهدوء في شباك الحارس أمان الله مميش حارس الترجي.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاء اللعب خلال هذا الشوط سجالًا بين كلا الفريقين، وإن مالت الكفة نسبيًا لأبناء بورسعيد الذين توالت هجماتهم على مرمى الحارس التونسي أمان الله مميش الذي تصدى لتسديدة منذر طمين ليحولها إلى ركنية، ويعود طمين فيقود هجمة مرتدة ولكن تألق محمد أمين توغاي قلب دفاع الترجي حال دون تشكيل خطورة على مرمى الترجي الذي هدد مرمى المصري في أكثر من مناسبة كان أخطرها تسديدة جاك ديارا التي اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى محمود حمدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني ينجح المصري في التقدم بهدف لنجمه صلاح محسن في الدقيقة العاشرة، ليضغط الترجي دون خطورة على المرمى اللهم الا كرة البديل يوسف البلايلي من ركلة حرة والتي تصدى لها ببراعة الحارس محمود حمدي، ويفشل حكم المباراة نعيم حسني في التعامل بجدية مع خشونة لاعبي الترجي الذين توترت أعصابهم بعد التأخر ومع ذلك انهالت الكروت الصفراء على لاعبي المصري حتى الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة التي شهدت اعتداء محمد أمين توغاي قلب دفاع الترجي على أحد لاعبي المصري لتتوتر الأجواء وتتوقف المباراة عند هذا الحد بفوز المصري بهدف للاشئ.

تشكيل المصري خلال الشوط الأول:

محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي، فيما لعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تباعًا بكل من ميدو جابر ومصطفى أبو الخير وكريم بامبو وخالد صبحي وحسام حسن وحسن علي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور بدلا من منذر طمين وأحمد علي عامر وصلاح محسن وباهر المحمدي ومحمد مخلوف وعبد الرحيم دغموم وكريم العراقي ومحمد هاشم.