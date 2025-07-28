شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 7 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 7 / 2025 العديد من الأخبار المهمة، منها: انطلاق الدوري 8 أغسطس، والأهلي يواجه الزمالك في 29 سبتمبر في الجولة التاسعة.

الزمالك يواجه بيراميدز فى الجولة الـ20 بالدورى 1 مارس 2026

أقيمت اليوم قرعة الدورى الممتاز لموسم 2025 – 2026 لتحديد مباريات المسابقة بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وقد حددت القرعة مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ20 على أن تقام بملعب الدفاع الجوى بتاريخ الأول من مارس 2026. الأهلى يواجه بيراميدز فى الجولة الخامسة للدورى 30 أغسطس

حددت رابطة الاندية يوم 30 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من عمر مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد 2025 - 2026.

رابطة الأندية تحدد يوم 29 سبتمبر موعدا لقمة الأهلى والزمالك فى الدورى

حددت رابطة الأندية يوم 29 سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من عمر مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد 2025 - 2026.

الأهلى يعلن عودة ديفيد ديفيز لقيادة رجال كرة اليد فى الموسم الجديد

أعلن النادي الأهلي عودة الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق رجال كرة اليد في الموسم الجديد، بعدما سبق وتولى قيادة الفريق الأحمر في الموسم قبل الماضي.

الصفقة العاشرة.. مودرن سبورت يعلن التعاقد مع الجزائرى آدم رجم

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت ، برئاسة الدكتور وليد دعبس، إتمام التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري أدم رجم، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

أحمد فتوح يؤدى تدريبات خاصة تحت إشراف أخصائى التأهيل بالزمالك

أدى أحمد فتوح ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة اليوم، الأحد، تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي. جاء ذلك بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي، بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

تعرف على لائحة العقوبات في الموسم الجديد للدورى المصرى

كشفت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة عن لائحة المخالفات والعقوبات في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز وذلك خلال سحب قرعة الدوري الممتاز التي أقيمت اليوم .

تعرف على مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

أسفرت مراسم قرعة بطولة كأس عاصمة مصر ، التي أجريت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، عن تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 فرق.

الأهلي يواجه مودرن سبورت في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري

أسفرت قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 التي أقيمت اليوم فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، عن خوض الأهلي أولي مبارياته في الموسم الجديد أمام فريق مودرن سبورت.



طه عزت: انطلاق الدوري 8 أغسطس وإقامة 5 جولات حتى 31 أغسطس

كشف طه عزت، مدير المسابقات باتحاد الكرة، أن الدوري سينطلق 8 أغسطس وسيتم لعب 5 جولات حتى 31 أغسطس بعدها سيتم إيقاف الدوي بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.



رابطة الأندية تعلن عن مواعيد مباريات الدورى المصرى.. صور

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة بطولة الدوري المصري، بعد إجراء قرعة المسابقة عصر اليوم الأحد بمقر اتحد الكرة بمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر.