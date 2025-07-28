شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز فى الجولة التاسعة باستاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ ناديي كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز بنقل مباراتهما في الجولة التاسعة من جهاز الرياضة إلى استاد الإسماعيلية ملعب الفريق الأول بالدورى كما هو متبع .

وأكد مسئولو رابطة الأندية أن الخطأ في القرعة اليوم كان غير مقصود، وأن اللقاء سيقام في الثامنة بالجولة التاسعة باستاد الإسماعيلية.

سيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري.

وتم الاستقرار على تصنيف الأندية بناء على آخر ترتيب للموسم المنقضي وجاء التصنيف كالتالي:

تصنيف أول: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - البنك الأهلي - سيراميكا - فاركو.

تصنيف ثاني: بتروجت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش- إنبي - فيوتشر.

تصنيف ثالث : الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة -المقاولون - دجلة -كهرباء الإسماعيلية.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث، وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.