شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يجتمع بنائب وزير التربية والتعليم لتوقيع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم مع الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، لمناقشة إعداد بروتوكول تعاون بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم لاكتشاف المواهب والدورى المدرسى ومنح الرخص التدريبية لمدرسى التربية الرياضية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور عصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري.

وعلي جانب اخر ، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على صرف مستحقات الحكام بشكل شهرى الموسم المقبل، بناءً على الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية للقضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة للحكام، ومنحهم الفرصة للتركيز فى المباريات لتقليل الأخطاء.

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف مستحقات الحكام عن شهري إبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات، وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام.

ويستعد ما يقرب من 20 حكما ومساعدا لإعلان اعتزال التحكيم خلال الساعات المقبلة، بسبب قرار أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعدم التجديد للحكام الذين تخطوا الـ45 عاما.

وخرج الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز في الموسم الجديد.

ويرغب رويز في منح الفرصة لمجموعة جديدة من الحكام الذين ظهروا بمستوى مميز خلال الموسم الماضي ومن بينهم مصطفى الشهدي وسيد منير وغيرهما.

ويأتي على رأس الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما ويستعدون للاعتزال، محمد عادل ونادر قمر الدولة ومحمد يوسف وسامى هلهل.

وقرر الحكمان محمد الحنفي ومحمد الصباحي اعتزال التحكيم مؤخرا، بعد مسيرة طويلة في الملاعب.