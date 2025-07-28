شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على استغناء محمد إسماعيل بعد سداد القسط الأول من الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

حصل مسئولو نادى الزمالك على الاستغناء الخاص بمحمد إسماعيل لاعب زد، والمقرر انضمامه للفريق خلال ساعات، وذلك بعد قيام الزمالك بسداد قيمة القسط الأول في صفقة اللاعب، على نظرائهم بنادى زد.

واتفق الزمالك مع زد على ضم محمد إسماعيل لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ من الموسم الجديد، على أن يتم سداد قيمة الصفقة على قسطين، القسط الأول تم سداده والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب، بينما يتم سداد القسط الثانى وفقا للموعد المتفق عليه بين الزمالك وزد.

وغادر محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، معسكر فريقه فى الإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

والتقى البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، باللاعب خلال معسكر الفريق الذى اختتم أمس السبت، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويمثل التعاقد مع محمد إسماعيل خطوة جديدة ضمن خطة تدعيم الخط الخلفي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يسعى لتجهيز قائمة قوية تنافس على البطولات فى الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وكان محمد إسماعيل قد لفت الأنظار خلال مشاركته مع زد في الموسم الماضي بالدوري الممتاز، حيث ظهر بمستوى ثابت وأداء دفاعي قوي، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية، قبل أن يحسم الزمالك الصفقة بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة زد.