شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 27 / 7 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 7 / 2025 العديد من الأخبار المهمة، منها: انطلاق الدوري 8 أغسطس، والأهلي يواجه الزمالك في 29 سبتمبر في الجولة التاسعة.

رابطة الأندية تحدد يوم 29 سبتمبر موعدا لقمة الأهلى والزمالك فى الدورى

حددت رابطة الأندية يوم 29 سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من عمر مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد 2025 - 2026.

الأهلي يغادر مطار قرطاج لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس

غادرت بعثة النادي الأهلي مطار قرطاج بتونس منذ قليل فى طريقها إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكر تونس الذي انطلق 18 يوليو الجاري، ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس العاصمة أمس للمبيت بها بعد انتهاء المعسكر الذي اُقيم بمدينة طبرقة التونسية لمدة عشرة أيام تقريباً وتعود البعثة إلى القاهرة عصر اليوم.

أدى أحمد فتوح ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة اليوم، الأحد، تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي. جاء ذلك بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي، بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

تعرف على لائحة العقوبات في الموسم الجديد للدورى المصرى

كشفت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة عن لائحة المخالفات والعقوبات في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز وذلك خلال سحب قرعة الدوري الممتاز التي أقيمت اليوم.

تعرف على مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

أسفرت مراسم قرعة بطولة كأس عاصمة مصر ، التي أجريت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، عن تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 فرق.

طه عزت: انطلاق الدوري 8 أغسطس وإقامة 5 جولات حتى 31 أغسطس

كشف طه عزت، مدير المسابقات باتحاد الكرة، أن الدوري سينطلق 8 أغسطس وسيتم لعب 5 جولات حتى 31 أغسطس بعدها سيتم إيقاف الدوي بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.



رابطة الأندية تعلن عن مواعيد مباريات الدورى المصرى.. صور

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة بطولة الدوري المصري، بعد إجراء قرعة المسابقة عصر اليوم الأحد بمقر اتحد الكرة بمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر.