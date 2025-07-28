شكرا لقرائتكم خبر عن ميرال ورنيم وعلياء الأفضل فى فوز مصر على أنجولا ببطولة الأفروباسكت والان مع تفاصيل الخبر

انتهت مباراة مصر وأنجولا ببطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا بكوت ديفوار، بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 70/54، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وشهدت المباراة تألق أكثر من لاعبة، حيث قدمت ميرال أشرف مستوى أكثر من رائع خلال المباراة، إذ تمكنت من تسجيل 20 نقطة في سلة أنجولا، بجانب متابعتها للكرة دفاعيًا وهجوميًا "مرتين".

وعلى مستوى المتابعات، سجلت رنيم الجداوي 10 متابعات دفاعية وهجومية "ريباوند"، إلى جانب تسجيلها 18 نقطة، لتحقق "الدابل دابل" للمباراة الثانية تواليًا، وتسجل أعلى فاعلية في المباراة.

أما بالنسبة للرميات الثلاثية، فكانت علياء هاني صاحبة الرصيد الأعلى بتسجيلها 3 رميات من أصل 4 محاولات بنسبة نجاح وصلت إلى 75%، بالإضافة إلى لإحرازها 11 نقطة.

وبذلك، حصد المنتخب الوطني أول نقطتين، ليصل للنقطة الثالثة، معلنًا تصدره للمجموعة الأولى مؤقتًا.

ويستعد المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة للأدوار الإقصائية، حيث يتأهل متصدر المجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

وكان منتخب مصر قد خاض مباراته الأولى أمس أمام كوت ديفوار "صاحب الأرض"، وخسر بنتيجة 75/63.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلا من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.