شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه فاركو الثلاثاء المقبل تحضيرا لمباراة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية جديدة أمام نظيره فاركو، يوم الثلاثاء المقبل على استاد المكس، ضمن سلسلة التجارب الودية التي يخوضها زعيم الثغر تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد للدوري المصري موسم 2025 / 2026.

ويستهل الاتحاد مشواره في الدوري بمواجهة المصري البورسعيدي على استاد السويس الجديد يوم 8 أغسكس المقبل.

وخاض فريق الاتحاد عددا من المباريات الودية أمام فرق مالية كفر الزيات والمقاولون العرب وزد ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويرغب أحمد سامي المدير الفني للاتحاد، في زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتجربة الصفقات الجديدة قبل بداية الدوري.

وتوصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري لاتفاق على فسخ عقد الغاني مورو ساليفو، بعد الأزمة التي حدثت بين الطرفين بسبب مستحقات اللاعب، وعقب موافقة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

واتفق ساليفو مع الاتحاد على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين مقابل الحصول على جزء من مستحقاته مع التنازل عن قيمة عقده في الموسم الجديد ، وأصبح ساليفو لاعبا حراً ومن حقه تقرير مصيره في الميركاتو الصيفي الحالي وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقدم الغانى مورو ساليفو شكوى ثانية ينذر فيها إدارة زعيم الثغر بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى، كما طالب بالحصول على قيمة عقده عن الموسم الجديد، وهو الموسم الأخير في عقده مع الفريق السكندري.

وطلب ساليفو في شكواه الحصول على مستحقاته المالية والبالغة 392 ألف دولار، عبارة عن 132 ألف دولار عن الموسم الماضي و160 ألف دولار عن الموسم المقبل، بخلاف التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وكان الغاني مورو ساليفو قد أمهل الاتحاد السكندري أسبوعا قبل تقديم شكواه الأولى إلى الفيفا لفسخ عقده مع النادي، في ظل عدم الحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 132 ألف دولار عن الموسم الماضي.