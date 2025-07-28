شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ميرال أشرف بالتواء الكاحل خلال مباراة مصر وأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت ميرال أشرف لاعبة منتخب مصر لكرة السلة للسيدات للإصابة بالالتواء على مستوى كاحل القدم اليمنى، خلال مواجهة أنجولا، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 70/54، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تخضع اللاعبة لفحوصات دقيقة تحت إشراف الجهاز الطبي خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى جاهزيتها واستكمال مشاركتها في المباريات القادمة من البطولة.

وبذلك، حصد منتخب سيدات السلة أول نقطتين، ليصل للنقطة الثالثة، معلنًا تصدره للمجموعة الأولى مؤقتًا.

ويستعد المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة للأدوار الإقصائية، حيث يتأهل متصدر المجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ16.

وكان منتخب مصر قد خاض مباراته الأولى أمس أمام كوت ديفوار "صاحب الأرض"، وخسر بنتيجة 75/63.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلا من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من: جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، آلاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.