تطورات جديدة فى أزمة فتوح مع الزمالك.. "حسن النية" شرط للعودة

القاهرة - سامية سيد - شهدت أزمة أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما أصبح إثبات حسن النية شرطًا أساسيًا في ملف عفو النادي عن اللاعب.

وخاض فتوح، اليوم الأحد، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب، أخصائي التأهيل بالنادي، بناءً على قرار من جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة، وذلك بهدف تجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا للفترة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك تمهيدًا لاحتمالية عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق، في حال أظهر التزامًا واضحًا وأثبت حسن النية، إلى جانب عزيمته على العودة وتقديم أفضل مستوياته بقميص الزمالك.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدًا الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا للاعبين اليوم الأحد، عقب نهاية معسكر الإعداد في العاصمة الإدارية الجديدة.