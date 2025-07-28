شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم محمد دبش لاعب المصرى السابق لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادي سموحة في التعاقد مع محمد دبش مدافع المصري السابق في صفقة انتقال حر، لتدعيم الخط الخلفي للفريق السكندري في الموسم الجديد.

وتعاقد سموحة مع محمد دبش ف صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي البورسعيدي.

وحصل نادي سموحة على توقيع السنغالي بابا بادجي، مهاجم النادي المصري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تمهيداً لضمه، بعد خروجه من الحسابات الفني للنادي البورسعيدي في الموسم المقبل، واستبعاده من معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة سوسة التونسية.

كان بابا بادجي قد انضم إلى النادي المصري في بداية الموسم الماضي قادماً من المغرب التطواني المغربي، وشارك اللاعب السنغالي مع المصري في 18 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف.

واستبعد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، ثلاثي الفريق الأجنبي، البنيني سامادو أتدجيكو، السنغالي بابا بادجي، والغيني أمادو باه، من رحلة تونس لإعداد الفريق، بعد خروجهم من حساباته الفنية، بالإضافة إلى قرار الإدارة باستبعاد محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لعدم تجديد تعاقده مع النادي.