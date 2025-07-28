شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على دكرنس بثلاثية وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وافتتح سيراميكا مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، والتعادل السلبى مع راية، ثم الفوز على دكرنس 3 /1.

واتفق مسئولو سيراميكا على مواجهة ودية جديدة قبل بداية الموسم مع بيراميدز 2 أغسطس المقبل، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك فى افتتاح مشواره فى بطولة الدورى.

ونجح مسئولو سيراميكا فى التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز لضم الجنوب أفريقى فخرى لاكاى خلال بكل نهائى خلال الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

واستعار سيراميكا فخرى لاكاى الموسم الماضى وقدم أداء مميزا رفقة الفريق، الأمر الذى جعل على ماهر المدير الفنى لسيراميكا يطالب بضم الجنوب أفريقى على سبيل الشراء النهائي.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى وعمرو السولية لاعب الأهلي، وأخيرا الجنوب أفريقى فخرى لاكاي.

وجاءت مواعيد مباريات فريق سيراميكا، على النحو التالي:

الجولة الأولى: سيراميكا والزمالك .. 8 أغسطس .. استاد هيئة قناة السويس .. 8 مساءً

الجولة الثانية: زد إف سى وسيراميكا .. 14 أغسطس .. استاد القاهرة .. 5 مساءً

الجولة الثالثة: سيراميكا وإنبى .. 20 أغسطس .. استاد هيئة قناة السويس .. 5 مساءً

الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا .. 29 أغسطس .. استاد المقاولون العرب .. 5 مساءً

الجولة السادسة: سيراميكا وسموحة .. 13 سبتمبر .. استاد هيئة قناة السويس .. 8 مساءً

الجولة السابعة: الأهلى وسيراميكا .. 19 سبتمبر .. استاد القاهرة .. 8 مساءً

الجولة الثامنة: سيراميكا ومودرن سبورت .. 24 سبتمبر .. استاد هيئة قناة السويس .. 8 مساءً

الجولة التاسعة: الجونة وسيراميكا .. 29 سبتمبر .. استاد خالد بشارة .. 5 مساءً

الجولة العاشرة: حرس الحدود وسيراميكا .. 4 أكتوبر .. استاد حرس الحدود .. 8 مساءً

الجولة الحادية عشرة: سيراميكا وطلائع الجيش .. 19 أكتوبر .. استاد هيئة قناة السويس .. 8 مساءً

الجولة الثانية عشرة: كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا .. 26 أكتوبر .. استاد الإسماعيلية .. 5 مساءً

الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا وبتروجت .. 2 نوفمبر .. استاد هيئة قناة السويس .. 5 مساءً

الجولة الرابعة عشرة: فاركو وسيراميكا .. 22 نوفمبر.. استاد حرس الحدود .. 5 مساءً

الجولة الخامسة عشرة: سيراميكا والاتحاد السكندرى 21 يناير .. استاد هيئة قناة السويس .. 8 مساءً

الجولة السادسة عشرة: المصرى وسيراميكا .. 28 يناير.. استاد السويس الجديد .. 8 مساءً

الجولة السابعة عشرة: سيراميكا وغزل المحلة .. 5 فبراير .. استاد هيئة قناة السويس .. 8 مساءً

الجولة الثامنة عشرة: بيراميدز وسيراميكا .. 20 فبراير .. استاد الدفاع الجوى .. 9:30 مساءً

الجولة التاسعة عشرة: سيراميكا والإسماعيلية .. 24 فبراير .. استاد هيئة قناة السويس .. 9:30 مساءً

الجولة العشرون: وادى دجلة وسيراميكا .. 2 مارس .. استاد السلام .. 9:30 مساءً

الجولة الحادية والعشرون: سيراميكا والبنك الأهلى .. 6 مارس .. استاد هيئة قناة السويس .. 9:30 مساءً