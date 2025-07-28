شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الافتتاح.. شاهد ماذا فعل الزمالك وسيراميكا فى آخر مواجهتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 – 2026، التى أقيمت فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، عن مواجهة نارية فى افتتاح الأسبوع الأول بين سيراميكا والزمالك.

وتعد مباريات الزمالك وسيراميكا من المباريات المهمة التى دائما تشهد إثارة، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابى 1/ 1، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابى أيضا بهدفين لمثلهما.

وجاءت مواجهات الزمالك خلال الدور الأول، وفقا لما أسفرت عنه القرعة، كالتالى..

الجولة 1- سيراميكا× الزمالك يوم الجمعة 8 أغسطس الساعة 8:00 "استاد هيئة قناة السويس".

الجولة 2- الزمالك × المقاولون العرب يوم السبت 16 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 3- مودرن سبورت × الزمالك يوم الخميس 21 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 4 – الزمالك × فاركو يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 5- وادي دجلة × الزمالك يوم الأحد 31 أغسطس الساعة 8:00 "استاد السلام".

الجولة 6 – الزمالك × المصري يوم السبت 13 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد برج العرب".

الجولة 7- الإسماعيلي × الزمالك يوم الخميس 18 سبتمبر الساعة 5:00 "استاد الإسماعيلية".

الجولة 8 - الزمالك × الجونة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 9- الأهلي × الزمالك يوم الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 10- الزمالك × غزل المحلة يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة.

الجولة 11 ...راحة

الجولة 12 – البنك الأهلي × الزمالك يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 13 -الزمالك × طلائع الجيش يوم الاثنين 3 نوفمبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 14 – الزمالك × سموحة يوم الأربعاء 26 نوفمبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 15 – إنبي × الزمالك يوم الثلاثاء 20 يناير الساعة 8:00 "استاد المقاولون العرب".

الجولة 16 – الزمالك × بتروجت يوم 28 يناير الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 17 – كهرباء الإسماعيلية × الزمالك يوم الأربعاء 4 فبراير الساعة 8:00 "استاد الإسماعيلية".

الجولة 18 – الزمالك × حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير الساعة 9:30 "استاد القاهرة".

الجولة 19 – زد × الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير الساعة 9:30 "استاد القاهرة".

الجولة 20 – بيراميدز × الزمالك يوم الأحد 1 مارس الساعة 9:30 "استاد 30 يونيو".

الجولة 21 - الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس الساعة 9:30 "استاد القاهرة".