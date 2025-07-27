الامارات | 8 تعديلات جديدة من «فيفا» يتدرب عليها «قضاة الملاعب» في تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن التعديلات الجديدة التي أعلنها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أخيراً، والخاصة بقانون اللعبة، سيتم تطبيقها اعتباراً من الموسم الجديد 2025-2026، لافتاً إلى أنه سيتم شرح هذه التعديلات لقضاة الملاعب خلال المعسكر الخارجي الحالي المقام في تركيا، الذي يُنظم على دفعتين ضمن استعدادات الحكام للموسم الجديد.

وأوضح العاجل لـ«الإمارات اليوم» أن التعديلات، التي شملت ثماني نقاط، تهدف جميعها إلى تقليل الأخطاء التحكيمية، والحد من الاحتجاجات، وتقليل إصابات اللاعبين، مع التركيز على حماية وسلامة اللاعبين داخل الملعب، وشدّد على أن التعديلات التي يجريها «فيفا» من حين إلى آخر تستند إلى الجوانب الأساسية في قانون اللعبة.

وأضاف أن من أبرز التعديلات، تعديل المادة (3)، التي تنص على أن قائد الفريق فقط هو المسموح له بالتحدث مع الحكم أثناء المباراة، وليس جميع اللاعبين، كما شملت التعديلات المادة (5) التي تمنح الحكم الحق في استخدام إشارة العد التنازلي لحارس المرمى في آخر خمس ثوانٍ من الثماني ثوانٍ المسموح بها لحيازة الكرة، وذلك لمنع إضاعة الوقت أثناء المباراة.

وقال عبدالله العاجل إن التعديلات الجديدة تهدف أيضاً إلى توضيح القانون، خصوصاً في الحالات التحكيمية الجدلية، وأشار إلى أن التعديلات جاءت أيضاً لتسريع اللعب أثناء المباريات، والحد من إهدار الوقت، بما يعزز الإيجابية في الأداء.

وأكمل العاجل: «التعديلات الجديدة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاءت أكثر وضوحاً من سابقاتها، وهو ما يساعد قضاة الملاعب على إدارة المباريات بشكل أفضل».

يُذكر أن قضاة الملاعب يقيمون حالياً معسكراً خارجياً في تركيا، انطلق في 24 من الشهر الجاري، ويستمر إلى 17 أغسطس المقبل، ويهدف إلى رفع الكفاءة البدنية والفنية والذهنية للحكام، وفق أعلى المعايير التحكيمية الدولية، استعداداً للموسم الجديد.

ويشارك في المعسكر 92 حكماً وحكماً مساعداً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم الأولى 54 حكماً ومساعداً (من ضمنهم أربع حكمات إناث) لإدارة مسابقات كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس سوبر إعمار، أما المجموعة الثانية فتضم 38 حكماً ومساعداً، وهم المكلفون بإدارة مباريات دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى.