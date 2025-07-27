"قنبلة ميركاتو الصيف".. دياز في البايرن مقابل 75 مليون يورو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: يسعى الكولومبي "الغاضب" لويس دياز لإثبات أحقيته في أن يكون الجناح الأيسر الأفضل في العالم بعد انتقاله إلى صفوف بايرن ميونيخ، فقد ودع ليفربول بمشاعر الغضب بعد رفض النادي رفع قيمة راتبه والتفاوض معه للتمديد.

بايرن ميونيخ بدوره ظفر بتوقيع لويس دياز مقابل 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه استرليني) وهي واحدة من الصفقات التاريخية في البايرن، حيث تعد ثالث أغلى الصفقات في تاريخ النادي البافاري بعد صفقة الإنكليزي هاري كين، والتي بلغت قيمتها 95 مليون يورو عام 2024 من توتنهام، ولوكاس هيرنانديز 80 مليون يورو عام 2020 من أتلتيكو مدريد.

وكان لويس دياز الخيار الثالث لبايرن ميونخ هذا الصيف لتعزيز هجومه، بعد فلوريان فيرتز الذي انتقل إلى ليفربول من باير ليفركوزن، ونيكو ويليامز الذي جدد عقده مع أتلتيك بلباو.

أرقام لويس دياز مع ليفربول

انضم دياز إلى ليفربول قادمًا من بورتو في يناير (كانون الثاني) 2022، مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، وسط تفاؤل كبير من المدرب الألماني يورغن كلوب بقدرة على احداث الفارق على الرغم من الأداء الفردي الذي يقدمه، وكان المدرب الألماني واثقاً إلى حد كبير في قدرات دياز مهارياً وفردياً.

وشارك دياز في 148 مباراة مع ليفربول، وسجل ما مجموعه 41 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

كما لعب دياز أحد أكثر الأدوار تأثيراً خلال موسم 2024-2025 الذي توج فيه ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، مسجلًا 13 هدفًا في 36 مباراة، وعلى الرغم من ذلك لم يمدد عقده مع ليفربول، ليرحل إلى صفوف العملاق البافاري بايرن ميونيخ وسط توقعات بأن ينفجر كروياً في ألمانيا.