شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة الأولمبي يهزم الكويت فى ثاني مبارياته بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة على نظيره الكويتي بنتيجة 96/65 في ثاني جولات البطولة العربية للسلة ، المقامة بالبحرين فى الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل.

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

23/19

52/37

75/52

96/65

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني الأولمبي ثالث مبارياته في البطولة العربية أمام نظيره البحريني، في المواجهة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الثامنة مساءً.

يذكر أن المنتخب الوطني استهل مشواره في البطولة بمواجهة قطر أمس السبت وحقق الفوز بنتيجة 90/69.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلًا من: أحمد مهيب، إبراهيم هشام، محمد خيري، مؤمن خيري، محمد ياسر، محمد أشرف، عمر طلعت، عبدالرحمن خالد، مازن العزازي، أحمد ياسر، علي حجازي، حازم المشد.

ويرأس البعثة في البحرين، الكابتن أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الكابتن أحمد الجزار مدربًا عامًا، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الدكتور محمود علاء الدين للعلاج الطبيعي، الكابتن محمد عيسى مدلكًا، كابتن مروان فتيحة حكمًا مرافقًا.

المنتخبات المشاركة ونظام البطولة

تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويتم ترتيب المنتخبات وفقًا لعدد النقاط.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات هم، مصر، الإمارات، الكويت، قطر، تونس، الجزائر، البحرين.