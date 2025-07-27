الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على مباريات مودرن سبورت فى الدورى بالموسم الجديد.. البداية مع الأهلى

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الأحد، قرعة بطولة الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وجاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:

الجولة الأولى:
مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية:
الاتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة:
مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:
بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي

الجولة الخامسة:
مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة:
طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز

الجولة السابعة:
مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة:
سيراميكا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة:
مودرن سبورت وفاركو على ملعب ستاد القاهرة

الجولة العاشرة: - off

الجولة الحادية عشرة:
وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد السلام

الجولة الثانية عشرة:
مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة عشرة:
غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة عشرة:
مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة:
زد ومودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة 

الجولة السادسة عشرة:
مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة:
الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة

الجولة الثامنة عشرة:
مودرن سبورت وكهرباء الاسماعيليه على ملعب ستاد القاهرة

الجولة التاسعة عشرة:
المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد السويس الجديد

الجولة الـ20:
مودرن سبورت وبتروجت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الـ21:
سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

