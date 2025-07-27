شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات مودرن سبورت فى الدورى بالموسم الجديد.. البداية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الأحد، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وجاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:
الجولة الأولى:
مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثانية:
الاتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية
الجولة الثالثة:
مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الرابعة:
بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي
الجولة الخامسة:
مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السادسة:
طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة
الجولة السابعة:
مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثامنة:
سيراميكا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس
الجولة التاسعة:
مودرن سبورت وفاركو على ملعب ستاد القاهرة
الجولة العاشرة: - off
الجولة الحادية عشرة:
وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد السلام
الجولة الثانية عشرة:
مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثالثة عشرة:
غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة
الجولة الرابعة عشرة:
مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الخامسة عشرة:
زد ومودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السادسة عشرة:
مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السابعة عشرة:
الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة
الجولة الثامنة عشرة:
مودرن سبورت وكهرباء الاسماعيليه على ملعب ستاد القاهرة
الجولة التاسعة عشرة:
المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد السويس الجديد
الجولة الـ20:
مودرن سبورت وبتروجت على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الـ21:
سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب.
