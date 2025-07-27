شكرا لقرائتكم خبر عن البداية ديربي البحر المتوسط.. مباريات المصري البورسعيدي فى الدوري لموسم 26/2025 والان مع تفاصيل الخبر

أُجريت عصر اليوم الأحد بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل" للموسم الكروي 2026/2025.

وأسفرت القرعة عن الجدول التالي لفريق المصري:

الجولة الأولى : المصري & الاتحاد السكندري.

الجولة الثانية : طلائع الجيش & المصري

الجولة الثالثة : المصري & بيراميدز

الجولة الرابعة : حرس الحدود & المصري

الجولة الخامسة : المصري & كهرباء الإسماعيلية

الجولة السادسة : الزمالك & المصري

الجولة السابعة : المصري & غزل المحلة

الجولة الثامنة : فاركو & المصري

الجولة التاسعة : المصري & بتروجيت

الجولة العاشرة : البنك الأهلي & المصري

الجولة الحادية عشر : المصري & سموحة

الجولة الثانية عشر : باي

الجولة الثالثة عشر : الأهلي & المصري

الجولة الرابعة عشر : المصري & وادي دجلة

الجولة الخامسة عشر : الجونة & المصري

الجولة السادسة عشر : المصري & سيراميكا

الجولة السابعة عشر : زد اف سي & المصري

الجولة الثامنة عشر : المقاولون العرب & المصري

الجولة التاسعة عشر : المصري & مودرن سبورت

الجولة العشرون : انبي & المصري

الجولة الحادية والعشرون : المصري & الإسماعيلي.

ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات لاحقًا مواعيد مباريات بطولة الدوري في ضوء الارتباطات الدولية لمنتخب مصر والأندية المشاركة في البطولات القارية.

وأغلق مسئولو النادي المصري باب الرحيل أمام لاعبي القوام الأساسي للفريق، وفي مقدمتهم أحمد عيد، الذي دخل دائرة اهتمامات القطبين الأهلي والزمالك الفترة الأخيرة، وذلك استعداداً للموسم المقبل والمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويأتي ذلك ضمن خطة مجلس المصري للحفاظ على أهم العناصر بالفريق، خاصة بعد تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم عقب انتهاء تعاقده مع النادي.



ويستعد المصري لمواجهة الترجي الودية التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، استعداداً للموسم المقبل، حيث من المقرر أن يعتمد الكوكي على تشكيلتين مختلفتين في الشوطين، الأول والثاني من المباراة.