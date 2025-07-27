شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: معسكر تونس فرصة مثالية لإعداد اللاعبين.. وجاهزون لانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي ، إن الفريق الأول لكرة القدم استفاد بشدة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم فى تونس، وشهد تنفيذ اللاعبين لبرنامج متكامل من الناحية البدنية والفنية، وخوض مباراتين وديتين قبل العودة إلى القاهرة.

وأوضح يوسف أن المعسكر حقق أهدافه بالكامل، بعدما منح الجهاز الفني فرصة لإعداد اللاعبين بالشكل المناسب، وسط أجواء شهدت حالة من التركيز الشديد والحماس، فى ضوء التحديات العديدة التي تنتظر الفريق. وأشار المدير الرياضي إلى أن اللاعبين كانوا في قمة الالتزام والتركيز، وكان هناك حرص كبير على الاستفادة من فترة المعسكر للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات. وشدد على أن الفريق سوف يواصل الاستعداد بدون راحة وبكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، وأن العمل مستمر من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على كل البطولات.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، بداية من بطولة الدوري الممتاز.

ويعود الأهلي إلى التدريبات، عقب نهاية معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية، وشهد خوض مباراتين وديتين، حيث فاز على فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على فريق البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة.

كان خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، قد عقد اجتماعًا مع طاقمه المعاون في ختام المعسكر الخارجي بتونس، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة والمرحلة الأخيرة من الإعداد قبل بداية منافسات الموسم.