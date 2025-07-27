شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الإسماعيلي فى الدورى بالموسم الجديد.. يبدأها مع بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، التى أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، عن مواجهة الإسماعيلى مع بتروجت فى الأسبوع الأول من البطولة.

وتنتظر الإسماعيلى مواجهة قوية فى الأسبوع الثانى مع بيراميدز فى استاد 30 يونيو، كما يلتقى مع الزمالك فى الأسبوع السابع على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه الأهلى فى الأسبوع الرابع عشر فى برج العرب، كما يلتقى مع كهرباء الإسماعيلية فى ديربى مدينة الإسماعيلية لأول مرة بعد صعود الكهرباء هذا الموسم.

وجاء جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 كالتالى..



الجولة الأولى - ضد بتروجت "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية - ضد بيراميدز "30 يونيو"

الجولة الثالثة - ضد الإتحاد السكندري "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة - ضد طلائع الجيش "استاد جهاز الرياضة"

الجولة الخامسة - ضد غزل المحلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة - ضد زد "استاد القاهرة"

الجولة السابعة - ضد الزمالك "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثامنة - ضد إنبي "بتروسبورت"

الجولة التاسعة - ضد البنك الأهلي "استاد الإسماعيلية"

الجولة العاشرة - ضد سموحة "الإسكندرية"

الجولة الحادية عشر - ضد حرس الحدود "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية عشر - ضد فاركو "الإسكندرية"

الجولة الثالثة عشر - ضد كهرباء الإسماعيلية "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة عشر - ضد الأهلي "برج العرب"

الجولة الخامسة عشر - ضد المقاولون العرب "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة عشر - ضد مودرن سبورت

الجولة السابعة عشر - باي ــ راحة من المباريات

الجولة الثامنة عشر - ضد وادي دجلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة التاسعة عشر - ضد سيراميكا "المقاولون العرب"

الجولة العشرون - ضد الجونة "استاد الإسماعيلية"

الجولة الحادية والعشرون - ضد المصري "السويس الجديد".