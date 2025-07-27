شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة النادي الأهلي ، منذ قليل، إلى مطار القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المعسكر الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وفاز الاهلي على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب على نظيره فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.

من جانبه، أكد خوسيه ريبييرو، أن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبييرو، الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.

وتابع، نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت ، واختتم المدير الفني تصريحاته: لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها.