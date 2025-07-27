الامارات | "تورنادو أليرت" ينتزع لقب سباق "غروسر دالماير برايس" الألماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم المهر "تورنادو أليرت" بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، إلى قائمة أبطال فريق "غودولفين" العالمي المتوجين بلقب سباق "غروسر دالماير برايس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب1"، عقب نجاح المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، اليوم السبت، في انتزاع لقب السباق الذي امتد لمسافة 2000 متر عشبي، وأقيم على مضمار ميونيخ الألماني.

وسار "تورنادو أليرت" على خطى جياد الشعار "الأزرق الملكي" المتوجة بلقب السباق الألماني، في قائمة تضم كل من "كتب"، و"بن بطل"، و"باني روي"، و"نيشنز برايد".

وعرف الفارس أوشين مورفي، كيفية الحفاظ على قدرات المهر (تورنادو أليرت) خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و11 ثانية و52 جزء من الثانية، بفارق الطولين ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني المهر "ماب أوف ستار" المملوك لفريق "وذنان للسباقات" بإشراف المدرب إف إتش غرافارد وقيادة الفارس جيمس دويل، وذهب المركز الثالث للمهر الألماني "لازيو" بإشراف المدرب والديمار هايكست وقيادة الفارس مارتن سيدل.

وعلق المدرب الوطني سعيد بن سرور على انتصار "تورنادو أليرت" بقوله في تصريحات صحفية: "قدماً (تورنادو أليرت) أداءً قوي رغم الأرضية الثقيلة التي لم يسبق له الركض عليها، لكنه نجح في التعامل معها بسرعة، ونجح في تحقيق فوزاً مستحقاً".

وأضاف: "طلبت من الفارس أوشين قبل السباق بمنح الجواد فرصة وعدم الضغط عليه، ليظهر (تورنادو أليرت) اداءً جيداً وبثبات طوال مجريات السباق".

وتابع: "من الناحية البدنية، ظهر (تورنادو إليرت) بصورة أفضل بكثير من الأداء الذي قدمه بحلوله رابعاً في سباق (2000 غينيز البريطاني)، خصوصاً أن الفوز هنا في ألمانيا والزمن الذي حققه واستناداً إلى عمره، جاء على مستوى التوقعات، وأكدتها السرعة التي امتلكها على مدار مراحل السباق".