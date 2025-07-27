مونديال السباحة: الكندية ماكنتوش تحرز ذهبية سباق 400 م حرة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : تفوقت الكندية الواعدة سامر ماكنتوش على منافستها الأميركي كايتي ليديكي في طريقها الى الفوز بذهبية سباق 400 م حرة في بطولة العالم للسباحة الأحد في سنغافورة.

وقطعت ماكنتوش البالغة من العمر 18 عاما المسافة بزمن 3:56.26 دقائق متقدمة بنجو ثانيتين على الصينية لي بينغجي، بينما جاءت ليديكي ثالثة.

وكان هذا أول لقب عالمي لحاملة الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة، حيث تسعى جاهدةً للفوز بخمس ذهبيات فردية في سنغافورة.

في ليلة افتتاح البطولة، جددت ماكنتوش وليديكي، البالغة من العمر 28 عامًا، تنافسهما الذي بدأ في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

ستلتقيان أيضًا في سباق 800 م حرة الذي يُعدّ السباق الأكثر ترقبًا في البطولة.

وتقدمت ماكنتوش في البداية، ولم تلتفت إلى الوراء فتفوقت على بقية السباحات، مبتعدةً بفارقٍ متزايد مع تقدم السباق.

ووصلت ماكنتوش إلى سنغافورة في قمة تألقها حيث حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حرة في التجارب الكندية بزمن 3:54.18 دقائق في حزيران/يونيو الماضي.

ومحت السباحة الحائزة على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية الرقم القياسي العالمي السابق 3:55.38 د الذي سجلته الأسترالية أريارن تيتموس في بطولة العالم 2023 بفارقٍ يزيد عن ثانية.

وتغيب البطلة الأولمبية تيتموس عن مونديال سنغافورة كونها أخذت إجازة لموسم كامل قبل أن تعود للغطس استعدادًا للألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجليس عام 2028.

وفازت ماكنتوش بالميداليات الذهبية في سباقات 200 م فراشة، و200 م متنوعة، و400 م متنوعة في أولمبياد باريس. كما حصلت على الميدالية الفضية في سباق 400 م حرة.