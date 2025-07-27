شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات المقاولون العرب فى الدوري الممتاز المرحلة الأولى موسم 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 05:18 م

أجريت اليوم الأحد قرعة الدوري المصري الممتاز في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وجاءت مباريات المقاولون العرب كالتالي ..

جدول مباريات المقاولون في الدور الأول بالدوري الممتاز..

الجولة الأولي : المقاولون العرب ضد زد.. ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة الثانية : الزمالك ضد المقاولون العرب.. ستاد القاهرة

الجولة الثالثة : المقاولون العرب ضد حرس الحدود.. ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة الرابعة : بتروجت ضد المقاولون العرب.. ستاد بتروسبورت

الجولة الخامسة : المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا.. ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة السادسة : غزل المحلة ضد المقاولون العرب.. ستاد غزل المحلة

الجولة السابعة : المقاولون العرب ضد فاركو.. ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة الثامنة : طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.. ستاد جهاز الرياضة

الجولة التاسعة : المقاولون العرب ضد كهرباء الاسماعيلية.. ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة العاشرة : الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب.. ستاد الإسكندرية

الجولة 11 : المقاولون ضد إنبي.. ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة 12 : مودرن سبورت ضد المقاولون العرب.. ستاد القاهرة

الجولة 13 : المقاولون العرب ضد سموحة.. .. ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة 14 : بيراميدز ضد المقاولون العرب.. ستاد 30 يونيو

الجولة 15 : الاسماعيلي ضد المقاولون العرب.. ستاد الإسماعيلية

الجولة 16 : المقاولون العرب ضد البنك الأهلي.. ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة 17 : وادي دجلة ضد المقاولون العرب.. ستاد السلام

الجولة 18 : المقاولون العرب ضد المصري.. ستاد السويس الجديد

الجولة 19 : الجونة ضد المقاولون العرب.. ستاد خالد بشارة

الجولة 20 : المقاولون العرب راحة

الجولة 21 : المقاولون العرب ضد الأهلي.. ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)