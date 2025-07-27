شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور رسمى لـ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بمراسم قرعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد جون إداورد المدير الرياضي بنادي الزمالك ، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر لحضور مراسم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويمثل كل من جون إدوارد وعبد الناصر محمد نادي الزمالك في قرعة الدوري، ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري 8 أغسطس المقبل، وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وتجرى رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، الأحد، مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

ويتواجد جون إداورد المدير الرياضي بنادي الزمالك وعبد الناصر محمد مدير الكرة، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر لحضور مراسم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026.

ويمثل كل من جون إدوارد وعبد الناصر محمد نادي الزمالك في قرعة الدوري التي ستُجرى بعد قليل.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

سيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري.

وتم الاستقرار علي تصنيف الأندية بناء علي آخر ترتيب للموسم المنقضي وجاء التصنيف كالتالي :

تصنيف أول: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - البنك الأهلي - سيراميكا - فاركو.

تصنيف ثاني: بتروجت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش- إنبي - فيوتشر.

تصنيف ثالث : الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة -المقاولون - دجلة -كهرباء الإسماعيلية.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث، وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.