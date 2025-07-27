شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت مراسم قرعة بطولة كأس عاصمة مصر ، التي أجريت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، عن تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 فرق.

المجموعة الأولى تضم كلا من: الأهلى ، سيراميكا، فاركو، طلائع الجيش، إنبى، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلى، بتروجت، الجونة، مودرن، الإسماعيلى، وادى دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك ، المصرى، حرس الحدود، زد اف سى، الاتحاد السكندرى، كهرباء الاسماعيلي، سموحة.



ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريق المشاركين في بطولة الدوري الممتاز، وكان هناك اقتراح بإقامة المسابقة بنظام الكأس وخروج المغلوب قبل أن يتم الاستقرار في نهاية الأمر على إقامتها بنظام المجموعات.