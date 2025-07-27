شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الشركة الألمانية يناقش الضوابط مع ممثلي الأندية أثناء سحب قرعة الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، شهدت القاعة اجتماعًا جانبيًا مهمًا بين ممثل الشركة الألمانية، المتخصصة في الأنظمة القانونية والرقابية، ومجموعة من ممثلي الأندية المشاركة في المسابقة، وخلال هذا اللقاء قدم ممثل الشركة شرحًا تفصيليًا لأهم الضوابط والآليات الجديدة التي سيتم تطبيقها في الموسم الكروي المقبل، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتحكيمية.



وتركز النقاش على كيفية ضمان تطبيق اللوائح بفاعلية وتعزيز الشفافية والعدالة في المنافسات، وأتاح اللقاء الفرصة لممثلي الأندية لطرح استفساراتهم ومناقشة التحديات المحتملة، وذلك في إطار سعي رابطة الأندية لضمان بيئة تنافسية صحية ومنظمة.

وينطلق الدوري المصري 8 أغسطس المقبل، وتقرر أن يتم لعب 20 جولة ثم يتم تقسيم الفرق لمجموعتين تضم الأولى الـ7 فرق الأولى في الترتيب لتحديد بطل الدوري، بينما تضم المجموعة الثانية الـ14 فريق للمنافسة على الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني "المحترفين" .

وفي ذات السياق يُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.



موعد غلق القيد الصيفي

انطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وتعتبرهذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد القيد الشتوي

الفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، وتتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.



ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.

ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.



