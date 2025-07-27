شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 يوليو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، استمرار عقوبة خصم الـ6 نقاط للانسحاب بالموسم الجديد وتغليظ الغرامة المالية، البنك الأهلي يغلق باب رحيل أسامة فيصل مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي.

مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة التاسعة من الموسم الجديد للدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، الأحد، مواعيد مباريات الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وأسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

البنك الأهلي يغلق باب رحيل أسامة فيصل مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي

أغلق نادي البنك الأهلي باب رحيل أسامة فيصل هداف الفريق مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، والذي يغلق أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، بعد توقف مفاوضات البنك الأهلي.

استقرت رابطة الأندية المحترفة على إجراء تعديل فى صياغة عقوبة الانسحاب، بحيث تكون واضحة مع تغليظ الغرامة المالية الخاصة الانسحاب.

المصري يرفض التفريط فى القوام الأساسي للفريق بعد اقتراب نهاية الميركاتو

أغلق مسئولو النادي المصري باب الرحيل أمام لاعبي القوام الأساسي للفريق، وفي مقدمتهم أحمد عيد، الذي دخل دائرة اهتمامات القطبين الأهلي والزمالك الفترة الأخيرة، وذلك استعداداً للموسم المقبل والمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

استقرت رابطة الأندية المحترفة علي أن يكون فريق بيراميدز "راحة" في الجولة السادسة من الدوري المصري الجديد نظرا لإرتباطه بمباراة أوكلاند سيتي في بطولة الإنتركونتيننتال في سبتمبر المقبل منعا لتأجيل مباراة للفريق السماوي بالدوري الجديد.

أعلن مسئولو نادى سيراميكا استمرار الجنوب أفريقي فخري لاكاي لاعبي بيراميدز في صفوف الفريق بشكل نهائي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، الأحد، مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وأسفرت القرعة عن مباريات قوية في الأسبوع الأول للدوري، أبرزها الأهلي مع مودرن سبورت، والزمالك مع سيراميكا، وبيراميدز أمام وادي دجلة.