شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مباريات بيراميدز فى الدورى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، الأحد، مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

وجاءت مواجهات بيراميدز خلال الدور الأول، وفقا لما أسفرت عنه القرعة، كالتالى:

الجولة الأولى .. بيراميدز أمام وادى دجلة

الجولة الثانية مع الإسماعيلي

الجولة الثالثة.. المصرى أمام بيراميدز

الجولة الرابعة.. بيراميدز أمام ودرى سبورت.

الجولة الخامسة الأهلى أمام بيراميدز.

الجولة السادسة .. بيراميدز باى .

الجولة السابعة.. بيراميدز أمام زد.

الجولة الثامنة.. كهرباء الإسماعيلية أمام بيراميدز.

الجولة التاسعة.. بيراميدز أمام طلائع الجيش

الجولة العاشرة .. بتروجت أمام بيراميدز .

الجولة الحادية عشرة..بيراميدز أمام فاركو .

الجولة الثانية عشرة..انبى أمام بيراميدز .

الجولة الثالثة عشرة..بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى .

الجولة الرابعة عشرة..بيراميدز مع المقاولون .

الجولة الخامسة عشر..البنك الأهلى مع بيراميدز .

الجولة السادسة عشرة ..بيراميدز أمام الجونة .

الجولة الثامنة عشرة..سموحة مع بيراميدز .

الجولة التاسعة عشرة ..غزل المحلة مع بيراميدز

الجولة العشرون.. بيراميدز مع الزمالك .

الجولة الحادية والعشرون .. حرس الحدود أمام بيراميدز.

أقيمت قرعة الدوري علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولي أو الثانية، لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بناء علي قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

وأكد مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.