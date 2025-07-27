شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجرى تعديلات على لائحة مسابقة الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ، إجراء بعض التعديلات على اللائحة الخاصة بمسابقة الدورى بالموسم الجديد، وتم تسليم اللائحة بعد التعديل إلى الأندية المشاركة فى البطولة.



وأضاف أحمد دياب ، خلال مراسم قرعة بطولة الدورى، أن القرعة سيتم إجراؤها على مرتين، الأولى تقام اليوم، والثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاق المسابقة.

وكشف دياب أنه تم عقد اجتماعات متواصلة مع الجهازالفني للمنتخب للتنسيق قبل بداية الدوري، فى ظل ارتباط المنتخب بعدة ارتباطات خلال الموسم.

وأوضح رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه تم عرض هذه المقترحات بشكل مفصل على مجلس إدارة رابطة الأندية، والذي أقرها بالإجماع، إيمانًا منا بأهمية تفعيل دور الأندية في تطوير الكرة المصرية.

وأردف دياب، تأكيدًا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.

وختم تصريحاته مخاطبا الحضور: اسمحوا لي أن أوضح نقطة مهمة بشأن القرعة، ستكون هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."



أقيمت قرعة الدوري علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولي أو الثانية، لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بناء علي قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

وأكد مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.



