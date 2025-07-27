شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الزمالك فى الدور الأول من بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، الأحد، مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

وجاءت مواجهات الزمالك خلال الدور الأول، وفقا لما أسفرت عنه القرعة، كالتالى..

الجولة الأولى: الزمالك وسيراميكا

الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: الزمالك ومودرن سبورت

الجولة الرابعة: الزمالك وفاركو

الجولة الخامسة: الزمالك ووادى دجلة

الجولة السادسة: الزمالك والمصرى

الجولة السابعة: الزمالك والإسماعيلى

الجولة الثامنة: الزمالك والجونة

الجولة التاسعة: الزمالك والأهلى

الجولة العاشرة: الزمالك والمحلة

الجولة الحادية عشرة" الزمالك "باى" ــ راحة من المباريات

الجولة الثانية عشرة: الزمالك والبنك الأهلى

الجولة الثالثة عشر الزمالك وطلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة: الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة عشرة الزمالك وإنبى

الجولة السادسة عشرة: الزمالك وبتروجت

الجولة السابعة عشرة: الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة: الزمالك وحرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة: الزمالك وزد إف سى

الجولة العشرون: الزمالك وبيراميدز

الجول الحادية والعشرون: الزمالك والاتحاد السكندرى

سيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري.

وتم الاستقرار علي تصنيف الأندية بناء علي آخر ترتيب للموسم المنقضي وجاء التصنيف كالتالي:

تصنيف أول: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - البنك الأهلي - سيراميكا - فاركو.

تصنيف ثاني: بتروجت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش- إنبي - فيوتشر.

تصنيف ثالث : الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة -المقاولون - دجلة -كهرباء الإسماعيلية.



قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث، وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.