شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن انطلاق الدوري فى موعده 8 أغسطس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، انطلاق الدورى للموسم الجديد فى موعده 8 أغسطس المقبل.

وأضاف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في مؤتمر قرعة الدوري، "أود أن أرحب بكم جميعًا في هذا الحدث المهم، قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.



وواصل دياب: بداية أود أن أشير إلى أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.

وأوضح رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه تم عرض هذه المقترحات بشكل مفصل على مجلس إدارة رابطة الأندية، والذي أقرها بالإجماع، إيمانًا منا بأهمية تفعيل دور الأندية في تطوير الكرة المصرية.

وأردف دياب، تأكيدًا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.

وختم تصريحاته مخاطبا الحضور، أوضح نقطة مهمة بشأن القرعة، ستكون هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."

وفي ذات السياق يُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.

موعد غلق القيد الصيفي

انطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وتعتبرهذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.



موعد القيد الشتوي

الفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، وتتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.

ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.

ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.



