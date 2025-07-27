شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأسبوع الأول فى الموسم الجديد للدوري والان مع تفاصيل الخبر

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، الأحد، مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وأسفرت القرعة عن مباريات قوية في الأسبوع الأول للدوري، أبرزها الأهلي مع مودرن سبورت، والزمالك مع سيراميكا، وبيراميدز أمام وادي دجلة.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول للدوري المصري الممتاز علي النحو التالي:

وادي دجلة ضد بيراميدز

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة

المصري ضد الاتحاد السكندري

سيراميكا ضد الزمالك

سموحة ضد طلائع الجيش

البنك الأهلي ضد غزل المحلة

الإسماعيلي ضد بتروجت

المقاولون العرب ضد زد

فاركو ضد إنبي

مودرن سبورت ضد الأهلي

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث، وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.