شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلي بعد العودة من معسكر تونس استعداداً للموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

أنهى النادي الأهلي المرحلة الأولى من مراحل الإعداد للموسم الجديد من خلال إقامة معسكر خارجي أُقيم في تونس، وسيبدأ خلال الأيام المقبلة مرحلة ثانية من مراحل الإعداد للموسم الكروي الجديد، ونستطلع فى السطور التالية.



ج: الفريق سيحصل على راحة 48 ساعة، على أن يستأنف تدريباته بملعب التتش الثلاثاء المقبل لبدء مرحلة جديدة من مراحل الاستعداد للموسم الجديد.



ج: خاض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين، وفاز فيهما الأهلي 4-1 و5- صفر على التوالي.



أكد خوسيه ريبييرو أن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.



وأضاف ريبييرو، "الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد".



وتابع مدرب الأهلي، "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح لتطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا، "لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها".



ج: يخوض الفريق مباراتين وديتين بالقاهرة لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد.



ج: يوم 8 أغسطس المقبل، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة.