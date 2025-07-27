شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه مودرن سبورت في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 التي أقيمت اليوم فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، عن خوض الأهلي أولي مبارياته في الموسم الجديد أمام فريق مودرن سبورت.

وأقيمت قرعة الدوري علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولي أو الثانية، لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بناء علي قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

وأكد مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.