مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة التاسعة من الموسم الجديد للدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، الأحد، مواعيد مباريات الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وأسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وفي ذات السياق، يُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.

موعد غلق القيد الصيفي



انطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وتعتبرهذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.



موعد القيد الشتوي



الفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، وتتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.



ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.



ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.