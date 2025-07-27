شكرا لقرائتكم خبر عن طه عزت: انطلاق الدوري 8 أغسطس وإقامة 5 جوالات حتى 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

كشف طه عزت، مدير المسابقات باتحاد الكرة، أن الدوري سينطلق 8 أغسطس وسيتم لعب 5 جولات حتى 31 أغسطس بعدها سيتم إيقاف الدوي بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وانطلقت في الثالثة عصر اليوم قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري ٢٠٢٥ -٢٠٢٦ ، وتم الاستقرار على تصنيف الأندية بناءً على آخر ترتيب للموسم المنقضي وجاء التصنيف كالتالي :



تصنيف أول: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - البنك الاهلي - سيراميكا - فاركو



تصنيف ثاني: بتروجت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش- انبي - فيوتشر .

تصنيف ثالث: الاتحاد السكندري - سموحه - الاسماعيلي - غزل المحلة -المقاولون - دجلة -كهرباء الاسماعيلية .

وأجريت عصر اليوم مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

ويشهد الدوري الممتاز فى الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.