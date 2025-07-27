موعد مباراة القمة بعد إعلان قرعة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أقيمت اليوم الأحد مراسم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، في مقر الاتحاد المصري بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وأسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم، بمشاركة 21 فريقًا بعد قرار رابطة الأندية واتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ويلعب الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد، كمرحلة أولى، تتقابل فيها جميع الأندية مع بعضها، ثم بعد ذلك يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين.

وستكون الـ7 أندية الأولى في المرحلة الأولى تتنافس في مجموعة تحديد البطل، والـ14 فريقا الآخرين في المجموعة الثانية لتحديد الهابطين.

ومن المقرر يهبط هذا الموسم من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين 4 فرق.

وتنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشارك في الدوري المصري أندية الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المصري - فاركو - بتروجيت - زد - موردن سبورت - سيراميكا كليوباترا - حرس الحدود - البنك الأهلي - إنبي - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الجونة - سموحة - غزل المحلة - كهرباء الإسماعيلية - المقاولون العرب - وادي دجلة.