البداية بسيراميكا.. جميع مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:
أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.
ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.
مشوار الزمالك في بطولة الدوري:
الجولة الأولى : الزمالك وسيراميكا كليوباترا
الجولة الثانية : الزمالك والمقاولون العرب
الجولة الثالثة : الزمالك ومودرن سبورت
الجولة الرابعة : الزمالك وفاركو
الجولة الخامسة : الزمالك ووادي دجلة
الجولة السادسة : الزمالك والمصري
الجولة السابعة : الزمالك والإسماعيلي
الجولة الثامنة : الزمالك والجونة
الجولة التاسعة : الزمالك والأهلي
الجولة العاشرة : الزمالك والمحلة
الجولة الحادية الزمالك وعشرة : راحة
الجولة الثانية عشرة : الزمالك والبنك الأهلي
الجولة الثالثة عشرة : الزمالك وطلائع الجيش
الجولة الرابعة عشرة : الزمالك وسموحة
الجولة الخامسة عشرة : الزمالك وإنبي
الجولة السادسة عشرة : الزمالك وبتروجت
الجولة السابعة عشرة : الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
الجولة الثامنة عشرة : الزمالك وحرس الحدود
الجولة التاسعة عشرة : الزمالك وزد
الجولة الـ20: الزمالك وبيراميدز
الجولة الـ21 : الزمالك والاتحاد السكندري.
ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.
ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي