البداية بسيراميكا.. جميع مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.

مشوار الزمالك في بطولة الدوري:

الجولة الأولى : الزمالك وسيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية : الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة : الزمالك ومودرن سبورت

الجولة الرابعة : الزمالك وفاركو

الجولة الخامسة : الزمالك ووادي دجلة

الجولة السادسة : الزمالك والمصري

الجولة السابعة : الزمالك والإسماعيلي

الجولة الثامنة : الزمالك والجونة

الجولة التاسعة : الزمالك والأهلي

الجولة العاشرة : الزمالك والمحلة

الجولة الحادية الزمالك وعشرة : راحة

الجولة الثانية عشرة : الزمالك والبنك الأهلي

الجولة الثالثة عشرة : الزمالك وطلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة : الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة عشرة : الزمالك وإنبي

الجولة السادسة عشرة : الزمالك وبتروجت

الجولة السابعة عشرة : الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة : الزمالك وحرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة : الزمالك وزد

الجولة الـ20: الزمالك وبيراميدز

الجولة الـ21 : الزمالك والاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي

