مونديال السباحة: الالماني مايرتنز يفوز بذهبية سباق 400 م حرة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : فاز البطل الأولمبي الألماني لوكاس مايرتنز بذهبية سباق 400 م حرة في بطولة العالم للسباجة في سنغافورة الأحد متفوقا على الأسترالي سام شورت.

وحقق مايرتنز الذي حطم الرقم القياسي العالمي في وقت سابق من هذا العام، زمنًا قدره 3:42.35 دقائق بعد منافسة شرسة مع شورت، بطل العالم عام 2023، حيث تقدم عليه بفارق 0.02 ثانية.

واحتل الكوري الجنوبي كيم وو مين، بطل العالم الحالي، المركز الثالث بزمن 3:42.60 د.

وكان مايرتنز المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب بعد تحطيمه الرقم القياسي العالمي في ستوكهولم في نيسان/أبريل بعدما كان صامدا منذ عام 2009.

ومنح الفوز مايرتنز أول لقب عالمي له بعد فوزه بالذهبية الأولمبية في باريس العام الماضي. أتبعها عندما سجل رقما قياسيا عالميا جديدا بلغ 3:39.96 دقائق، متفوقًا بفارق 0.11 ثانية على الرقم الذي حققه مواطنه الألماني بول بيدرمان في بطولة العالم بروما في تموز/يوليو 2009.

وحقق بيدرمان رقمه القياسي 3:40.07 مرتديا بدلة سباحة من البولي يوريثان، وهي ملابس محظورة منذ ذلك الحين في المنافسات.

وكان شورت أخفق في إحراز ميدالية أولمبية في باريس، حيث احتل المركز الرابع.

وفشل الأسترالي إيليا وينينغتون، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، بشكل مفاجئ في التأهل إلى الدور النهائي.