الدوري الأميركي: إنتر ميامي يسقط في فخ التعادل مع سينسيناتي في غياب ميسي

الرياص - اسماء السيد - ميامي : سقط إنتر ميامي في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإيقاف، في فخ التعادل أمام ضيفه سينسيناتي0 0 السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب ميسي وزميله الدولي الإسباني السابق جوردي ألبا بسبب إيقافهما مباراة واحدة بعد انسحابهما المثير للجدل من مباراة كل النجوم الأربعاء في تكساس.

وبقي إنتر ميامي خامسا في المنطقة الشرقية برصيد 42 نقطة مع ثلاث مباريات مؤجلة، فيما تنازل سينسيناتي عن الصدارة الى المركز الثاني برصيد 49 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف فيلادلفيا أونيون الفائز على كولورادو رابيدز 3 1.

واستغل ميامي احتفالات ما قبل المباراة للكشف رسميا عن لاعبه الجديد لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني رودريغو دي بول المتوج مع ميسي بكأس العالم في قطر عام 2022.

ومن المتوقع أن يخوض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما والذي انضم إلى إنتر ميامي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، مباراته الأولى خلال مشواره الفريق في كأس الرابطتين (الأميركية والمكسيكية).

وقال دي بول بعد إعلان النادي عن انتقاله مساء الجمعة: "ما يدفعني للانضمام إلى إنتر ميامي هو الرغبة في المنافسة والفوز بالألقاب وكتابة صفحات في تاريخ النادي".

وأضاف "إنه ناد يتطور كي يصبح عظيما، ويمتلك تاريخا عريقا، مما يجعل الكثير من الناس يشجعون هذا الفريق الرائع".

من جهته، قال النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية إنتر ميامي، إن التعاقد مع دي بول سيضيف "الخبرة والشغف والجودة" إلى الفريق.

واضاف "رودريغو لاعب أعجبت به لسنوات عديدة. لقد قدم الكثير للفرق التي لعب لها كقائد، وخاصة مع منتخب الأرجنتين".