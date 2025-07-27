شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض التفريط فى القوام الأساسي للفريق بعد اقتراب نهاية الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو النادي المصري باب الرحيل أمام لاعبي القوام الأساسي للفريق، وفي مقدمتهم أحمد عيد، الذي دخل دائرة اهتمامات القطبين الأهلي والزمالك الفترة الأخيرة، وذلك استعداداً للموسم المقبل والمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي ذلك ضمن خطة مجلس المصري للحفاظ على أهم العناصر بالفريق، خاصة بعد تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم عقب انتهاء تعاقده مع النادي.

ويستعد المصري لمواجهة الترجي الودية التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، استعداداً للموسم المقبل، حيث من المقرر أن يعتمد الكوكي على تشكيلتين مختلفتين في الشوطين، الأول والثاني من المباراة.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو النادي المصري الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، والذي يغلق أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، وذلك لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.



كما يعمل مسئولو المصري لحسم ملف التدعيمات تمهيدا لقيد اللاعبين الجدد بالقائمة الأفريقية للفريق في أغسطس المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.



وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين أمام، الصفاقسي، ثم النجم الساحلي في معسكر تونس، حيث تعادل الفريق البورسعيدي في اللقاء الأول بهدف لمثله، ثم خسر فى الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، واعتمد الكوكي فى كلتا المباراتين على اللعب بتشكيلتين مختلفتين فى الشوطين الأول والثاني، وذلك لمنح جميع اللاعبين فرصة الظهور وإثبات الذات.



ويبحث مجلس المصري تعيين رئيس جديد للجنة التخطيط بالنادي، وذلك بعد وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط السابق، والذي ودع عالمنا الأربعاء قبل الماضي عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.