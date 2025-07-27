مونديال السباحة: ماكنتوش تستهل حملة سيطرتها بقوة وليديكي تحذرها

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : استهلت الكندية المذهلة والواعدة سامر ماكنتوش بطولة العالم للسباحة في سنغافورة ببرنامج حافل، وستواجه الأميركية كايتي ليديكي وجها لوجه في وقت لاحق الأحد، في منافسة متجددة منذ أولمبياد باريس.

ستلتقي الكندية ماكنتوش، البالغة من العمر 18 عاماً، والبطلة الأميركية ليديكي التي تكبرها بعقد من الزمان، في اليوم الأول منافسات المونديال على لقب سباق 400 م حرة.

وتحمل ماكنتوش الرقم القياسي العالمي للمسافة وهي مرشحة الى الفوز، خاصة مع الأسترالية أريارن تيتموس، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، والتي كانت في إجازةٍ طويلة بعد دورة الألعاب الصيفية الماضية.

,حصدت ماكنتوش الميدالية الفضية في العاصمة الفرنسية خلف تيتموس، بينما احتلت ليديكي المركز الثالث في أضعف سباقاتها الثلاث للسباحة الحرة.

,في تصفيات الصباح في اليوم الافتتاحي للمنافسات في سنغافورة، أطلقت ليديكي، الحائزة على تسع ميداليات ذهبية أولمبية، إنذارا مبكرا وتأهلت بأسرع وقت الى الدور النهائي لسباق 400 م بزمن 4:01.04 دقائق متصدرة تصفيات المجموعة الثالثة.

وحققت ماكنتوش رابع افضل توقيت في التصفيات بزمن 4:03.11 دقائق عندما حلت ثانية في المجموعة الرابعة خلف الأسترالية لاني باليستر (4:02.36 د).

وقالت ليديكي، إحدى أفضل السباحات على مر العصور: "من الجيد دائما إنهاء السباق الأول، وأتطلع إلى بقية الأسبوع".

ومع اقتراب الساعات الأخيرة من سباق 400 م سباحة حرة، أضافت "سيكون سباقا رائعا، بمشاركة العديد من السباحات المتميزات. من المتوقع أن يكون السباق ممتعا وسريعا".

بدأت ماكنتوش التي حطمت ثلاثة أرقام قياسية عالمية في غضون أيام في التجارب الكندية استعدادا لبطولة العالم، برنامجها بالتأهل كثاني أسرع عداءة إلى نصف نهائي سباق 200 م متنوعة، وهو سباق آخر تحمل فيه الرقم القياسي.

مع يوم حافل في المسبح أمامها، كان لدى ماكنتوش الكثير من الحماس للوصول إلى نصف النهائي بزمن 2:09.46 د، بفارق ضئيل عن الأسترالية تارا كيندر.

وتسعى ماكنتوش التي فازت بثلاث ميداليات ذهبية إلى جانب ميداليتها الفضية في العاصمة الفرنسية قبل عام عندما أصبحت إحدى قصص الألعاب، إلى الفوز بخمسة ألقاب فردية خلال الأسبوع المقبل.

كما وصلت إلى نصف نهائي سباق 200 م متنوعة العداءة الصينية الواعدة يو زيدي، البالغة من العمر 12 عامًا فقط.

وافتتحت زيدي بطولتها بالتأهل بفارق ضئيل بزمن 2:11.90 د، في سباق لم يكن الأقوى لها.

وستشارك التلميدة الصينية أيضًا في سباقي 400 م متنوعة و200 م فراشة.

ولدى الرجال، يعد البطل الأولمبي الألماني وحامل الرقم القياسي العالمي الجديد، لوكاس مايرتنز، المرشح الأبرز للفوز بسباق 400 م حرة في وقت لاحق من يوم الأحد.

وبلغ مايرتنز الدور النهائي بحلوله ثانيا في الترتيب النهائي بزمن 3:43.81 دقائق عندما تصدر تصفيات المجموعة الخامسة علما أن رقمه القياسي العالمي هو 3:39.96 د، فيما عاد المركز الاول لمنافسه الرئيسي الاسترالي سام شورت (3:42.07 د) متصدر المجموعة الرابعة.