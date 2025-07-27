شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه تراكتور الإيراني فى ختام معسكره الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز ، عن طرف المباراة الودية الأخيرة في معسكر الإعداد الأوروبي لفريق الكرة والمقام فى تركيا تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيلتقي وديا مع "تراكتور" بطل وحامل لقب الدوري الإيراني فى مواجهة ودية قوية، تقام في السادسة مساء غد الاثنين، باستاد إسبانكا أتاتورك القريب من فندق إقامة البعثة في مدينة "أزميت".

وكان بيراميدز خاص مباريات ودية قوية في معسكره المقام بتركيا بالتعادل مع باندرما سبور، أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز بهدف على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

أشار المدير الرياضي إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر تركيا ظهر الثلاثاء في ختام معسكره الأوروبي عائدا إلى القاهرة من أجل مرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

إيفرتون ينضم لمعسكر بيراميدز فى تركيا بعد اجتياز الكشف الطبى

انضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لمعسكر فريق بيراميدز المقام حاليًا فى تركيا، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي وإتمام انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر إيفرتون دا سيلفا فى معسكر بيراميدز خلال توجه اللاعبين لملعب مواجهة قاسم باشا الودية فى إطار معسكر تركيا الخارجي.

وكان الخليج 365 قد أكد أن بيراميدز أنهى الاتفاق مع جناح برازيلي مميز لتدعيم صفوفه، بعد رحيل إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي، كما أكد الخليج 365 أن الجناح الذي تم التعاقد معه ليس لوكس ريبيرو لاعب صن داونز كما روج البعض.

وانضم إيفرتون لصفوف بيراميدز بعد الانتهاء من الكشف الطبي، على أن يتم قيده فى القائمة بدلا من الجنوب أفريقي فخري لاكاي الذي انتقل لصفوف سيراميكا بشكل نهائي.

وأتم بيراميدز التعاقد مع إيفرتون في صفقة اقتربت من 3 ملايين دولار.