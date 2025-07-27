شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر مطار قرطاج لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة النادي الأهلي مطار قرطاج بتونس منذ قليل فى طريقها إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكر تونس الذي انطلق 18 يوليو الجاري، ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس العاصمة أمس للمبيت بها بعد انتهاء المعسكر الذي اُقيم بمدينة طبرقة التونسية لمدة عشرة أيام تقريباً وتعود البعثة إلى القاهرة عصر اليوم.

وخاض المارد الأحمر مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين، وفاز فيهما الأهلي 4-1 و5- صفر على التوالي.

من جانبه، أكد خوسيه ريبييرو، أن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبييرو، الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.

وتابع، نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت ، واختتم المدير الفني تصريحاته: لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها.