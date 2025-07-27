شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض جولة جديدة من التجديد مع أليو ديانج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يخوض محمد يوسف المدير الرياضي بالأهلي جولة جديدة من المفاوضات مع المالي آليو ديانج لاعب الفريق خلال الايام القليلة المقبلة، من أجل إقناع اللاعب بتجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد ديانج مع الأهلي فى صيف 2026 ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال يناير المقبل دون الرجوع لمسئولى القلعة الحمراء، وهو ما يُعد أزمة كُبرى تواجه الإدارة الحمراء حالياً نظراً لأهمية اللاعب المالي في الفريق.

وعقد محمد يوسف جلسة مع ديانج منذ فترة لتجديد عقده، لكن اللاعب طلب تأجيل حسم هذا الملف، وبرر موقفه بأنه مازال يدرس الأمر بعناية مع وكيل أعماله، خاصة فى ظل العروض القوية التى وصلته مؤخراً من أندية خارجية.

وارتبط اسم ديانج بالكثير من العروض الخارجية خلال الفقترة الأخيرة، أبرزها من الحزم والخلود السعوديين، بجانب عرض من الوكرة القطري.

ولعب ديانج في صفوف نادي الخلود السعودي خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل أن يعود للأهلي مع نهاية الموسم ويشارك مع الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا.

وقدم ديانج أداءً مُميزاً في بطولة كأس العالم للأندية، الأمر الذي نال معه إشادة وإعجاب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي وطلب الإبقاء على اللاعب لأطول فترة مُمكنة مع الفريق.

ورفض الأهلي الكثير من العروض التي وصلت النادي مؤخراً لضم ديانج ، ولم يعترض ديانج على قرار الأهلي ، ورحّب بالبقاء مع الفريق خاصة وإنه ملتزم بعقد مع النادي لاسيما بعدما عقد معه خوسيه ريبيرو جلسة خاصة للتأكيد على أهمية دوره مع الفريق حيث وجه المدرب الأسباني رسالة طمأنة إلى اللاعب المالي أكد له فيها احتياج الفريق إلى جهوده في الموسم المقبل.

وشدد المدرب الإسباني للاعب المالي أن المستوى الذي ظهر به في التدريبات الأخيرة وفي كأس العالم للأندية يؤكد أنه لاعب صاحب قدرات فنية عالية وسيكون له دور مهم مع الفريق في الموسم المقبل.

وجاءت تأكيدات المدرب الأسباني بعدما طلب اللاعب المالي عقد جلسة خاصة معه خلال معسكر الاهلي في تونس لمعرفة مدى إحتياج الفريق إلى جهوده في ظل تلقيه عروض كثيرة الفترة الماضية .

وأكد ديانج للمدير الفني خلال الجلسة ذاتها إنه لا يتدخل في اختصاصات الجهاز الفني لكنه يرغب في معرفة رؤية الجهاز الفني له.