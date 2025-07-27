شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الزمالك بعد معسكر العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، المقرر له أغسطس المقبل، حيث أنهى الزمالك معسكره المغلق الذى أٌقيم بالعاصمة الإدارية، والذى انطلق 15 يوليو الجارى حتى أمس السبت.

الزمالك يتدرب بالدفاع الجوى

ومن المقرر أن يعود الزمالك لخوض تدريباته بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، حيث كان يتدرب على نفس الملعب وقت انطلاق فترة الإعداد.

وديات الزمالك الأسبوع المقبل

ويستعد الزمالك لخوض عدة مباريات ودية خلال الأيام المقبلة، ويلتقى مع غزل المحلة في السادسة مساء الخميس 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقى الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي فى السادسة مساءً على نفس الملعب.

الزمالك يخوض 3 وديات بمعسكر العاصمة

وكان الزمالك خاض 3 وديات خلال معسكر العاصمة الإدارية أمام كل من رع و الشمس بالاضافة إلى وادى دجلة، حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81، وفيما يخص مباراة دجلة ، ففاز الأخير على الأبيض بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي.