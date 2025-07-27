شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تصنيفات للأندية قبل قرعة الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام في الثالثة عصر اليوم قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري ٢٠٢٥ -٢٠٢٦ وتم الاستقرار علي تصنيف الأندية بناء علي آخر ترتيب للموسم المنقضي وجاء التصنيف كالتالي :

تصنيف أول: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - البنك الأهلي - سيراميكا - فاركو.

تصنيف ثاني: بتروجت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش- إنبي - فيوتشر.

تصنيف ثالث : الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة -المقاولون - دجلة -كهرباء الإسماعيلية.

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 في الثالثة عصر اليوم الأحد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

وطالبت الرابطة الأندية بإرسال مندوب تابع لها اليوم، ومعه تفويض من كل نادٍ لحضور مراسم سحب القرعة.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة قرعة علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولي أو المرحلة الثانية لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على عكس ما حدث الموسم الماضى حيث تم اعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

تابع مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.